Jeszcze kilka dni temu wydawało się, że kwestią czasu pozostaje finalizacja transferu Rubena Nevesa do FC Barcelony. Dziennikarze Sportu przekazali jednak, że operacja upadła na ostatniej prostej. Głównym powodem tego stanu rzeczy jest niechęć Ansu Fatiego do odejścia.

Imago/Manjit Narotra Na zdjęciu: Ruben Neves

Ruben Neves był już po słowie z FC Barceloną, a do finalizacji transferu brakowało jedynie zgody Ansu Fatiego na przenosiny do Wolverhampton

Skrzydłowy nie zamierza jednak odchodzić z ekipy Dumy Katalonii

Z tego względu do transferu Portugalczyka nie dojdzie. Nie pomógł mu również Xavi, który nie widział dla pomocnika miejsca w kadrze

Ruben Neves nie dołączy do Barcelony

Jorge Mendes pracował intensywnie w ostatnich tygodniach nad operację, w którą zaangażowaną byliby Ansu Fati i Ruben Neves. FC Barcelona miała pozyskać Portugalczyka, a w drugą stronę, do Wolverhampton Wanderers dołączyłby Ansu Fati. Problem w tym, że skrzydłowy wciąż nie daje zgody na odejście.

Hiszpan wierzy, że stać go na powrót do najlepszej wersji i chciałby pokazać to w przyszłym sezonie. Z tego też względu dziennikarze Sportu przekazali, że transfer Rubena Nevesa upadł na ostatniej prostej.

Barça informed Jorge Mendes that Ruben Neves is practically discarded.



— @sport pic.twitter.com/3tAX83GN1k — Barça Universal (@BarcaUniversal) June 13, 2023

Jorge Mendes nie był w stanie przekonać Fatiego do przenosin, podczas gdy Xavi nie widział zbytnio w swojej kadrze miejsca dla Rubena Nevesa. Szanse na przenosiny Portugalczyka na Camp Nou spadły niemal do zera.

Sprawdź też: Wymowne słowa celu transferowego Barcelony