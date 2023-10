IMAGO / Gonzales Photo Na zdjęciu: Leroy Sane

Real Madryt i FC Barcelona śledzą sytuację Leroya Sane

Umowa Niemca z Bayernem Monachium obowiązuje do 2025 roku

Jeżeli nie zdecyduje się jej przedłużyć, Bawarczycy mogą zechcieć sprzedać gracza najbliższego lata

Sane znajdzie się na rynku transferowym? Barca i Real trzymają ręce na pulsie

Leroy Sane zawsze jest łakomym kąskiem na rynku transferowym. Przebojowy skrzydłowy o słusznym wzroście i ze wspaniałą techniką to zawsze produkt deficytowy. W środę zarówno niemieckie (Bild), jak i hiszpańskie (Sport) zaczęły przekonywać, że obaj hiszpańscy giganci uważnie śledzą sytuację reprezentanta Niemiec.

Jego umowa obowiązuje do 2025 roku. Póki co niewiele słyszy się o ewentualnym przedłużeniu współpracy. Jeżeli nie dojdzie do tego w trakcie tego sezonu, Bayern Monachium może być zmuszony do sprzedaży 27-latka, by ten w przyszłości nie odszedł za darmo. FC Barcelona chętnie przywitałaby u siebie Sane, jeżeli transakcja będzie prawdopodobna pod względem finansowym. Dla Realu Madryt, z kolei, Niemiec to kolejna z opcji wzmocnienia ofensywy, którego Florentino Perez wciąż pożąda.

Sane rozegrał w tym sezonie 10 spotkań dla Bayernu we wszystkich rozgrywkach. Strzelił w nich sześć bramek.

