FC Barcelona musi podjąć tego lata jeszcze wiele decyzji

W grę wchodzi transfer Joao Felixa lub Neymara

Klub chce sprowadzić któregoś z nich na Camp Nou

Xavi ugnie się pod naciskiem?

FC Barcelona ma przed końcem okienka sfinalizować jeden duży transfer. Xavi Hernandez marzy o Bernardo Silvie, jednak czas na zrealizowanie tej operacji powoli mija. Manchester City dał wolność wyboru Portugalczykowi, który chce już wyjaśnić swoją przyszłość. Z uwagi na brak sprzedaży niechcianych zawodników, Duma Katalonii nie jest w stanie obecnie sprostać wymaganiom Obywateli.

Władze klubu rozglądają się więc za innymi możliwościami. Na rynku pojawiły się dwie okazje – Joao Felix oraz Neymar. Portugalczyk zadeklarował niedawno chęć przenosin na Camp Nou, a Brazylijczyk jest wszystkimi siłami wypychany z Paris Saint-Germain. FC Barcelona uważa obu zawodników za niezwykle jakościowych i medialnych, co mogłoby tylko pomóc w kwestii finansowej.

Wątpliwości ma jednak sam Xavi. Nie ma on pewności, czy charakter któregoś z tych graczy dobrze wpasuje się do szatni Dumy Katalonii, której udało się stworzyć prawdziwą rodzinę. Klub będzie przekonywał hiszpańskiego szkoleniowca do zmiany zdania.

