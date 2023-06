IMAGO / Jan Huebner Na zdjęciu: Ilkay Gundogan

Ilkay Gundogan opuści Manchester City

Niemiec był na celowniku kilku wielkich klubów

Ostatecznie ma trafić do FC Barcelony

Saga transferowa z udziałem Ilkaya Gundogana powoli zmierza do końca. Przyszłość Niemca coraz bardziej się klaruje po najnowszych doniesieniach medialnych. Wszystko wskazuje na to, że zagra on w Barcelonie.

Według informacji przekazywanych przez Relevo w ostatnim czasie Gundogan wysłał w stronę Barcelony kilka pozytywnych sygnałów, które świadczą o tym, że jest on zainteresowany przenosinami do Katalonii. Ponoć Niemiec przeszedł już testy medyczne i wkrótce złoży podpis na kontrakcie, który będzie obowiązywał do 2025 roku. W umowie zostanie uwzględniona opcja przedłużenia.

Gundogan w ostatnim sezonie był jednym z kluczowych zawodników Manchesteru City. We wszystkich rozgrywkach zanotował 51 meczów, zdobył w nich 11 bramek i zaliczył 7 asyst. Niemiec wyraźnie przyczynił się do zdobycia potrójnej korony.