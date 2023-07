Prezydent FC Barcelony, Joan Laporta, udzielił kilku ciekawych wypowiedzi portalowi La Vanguardia. W jednej z nich nawiązał do ewentualnych wzmocnień, twierdząc, że niektóre opcje są nierealne.

IMAGO Na zdjęciu: Xavi i Joan Laporta

FC Barcelona wciąż mierzy się z problemami finansowymi

Mimo tego klub szykował kilka dużych wzmocnień

Teraz Joan Laporta nieco zmienia narrację w mediach

FC Barcelona pozbawiona wzmocnień? Prezydent klubu mówi wprost

Joan Laporta od początku swojej kadencji musi łatać dziury po swoim poprzedniku. FC Barcelona mierzy się z dużymi problemami finansowymi, przez co mocno utrudnione jest pozyskiwanie nowych graczy. Mimo tego w poprzednim okienku klub przeprowadził udaną ofensywę transferową, sprowadzając m.in. Roberta Lewandowskiego.

Zobacz także: Bereszyński pożegnał się z Napoli

Aż tak dobrze może nie być przed nadchodzącym sezonem. W mediach pojawiało się sporo informacji łączących Barcę z dużymi nazwiskami. Jednak prezydent klubu, Joan Laporta, nieco zmienił narrację, twierdząc, że klub najpierw musi się skupić na tym, co już posiada.

– Pivot? Xavi rozumie naszą sytuację. Wie, że niektóre opcje są nierealne i błędem byłoby podpisanie jednej z nich. Ograniczyłoby to rozwój Marca Casadó, Pau Prima, Gerarda Hernándeza i Marca Bernala. Musimy patrzeć na to, co mamy – powiedział Laporta dla La Vanguardia.