Napastnik Arsenalu, Folarin Balogun, jest podobno otwarty na możliwość transferu do wielkiego rywala Kanonierów, czyli Chelsea jeszcze podczas letniego okienka transferowego.

IMAGO / Kyle Gustafson Na zdjęciu: Florian Balogun

Arsenal ustalił zaporową kwotę za Baloguna

Kanonierzy oczekują za swojego gracza 50 mln funtów

Napastnik jest łączony z transferem do Chelsea

Balogun gotowy na transfer do Chelsea

Florian Balogun po znakomitym sezonie na boiskach Ligue 1 wzbudza duże zainteresowanie na rynku transferowym. Napastnik znalazł się na celowniku wielu klubów, ale kwota 50 milionów funtów ustalona przez Arsenal za transfer reprezentanta USA okazuje się problematyczna dla zainteresowanych stron.

Po Baloguna zgłosiło się Monaco, które oferowało 34 mln funtów, ale oferta została odrzucona. Kilka dni temu w mediach pojawiła się informacja o zainteresowaniu ze strony Chelsea, która ponoć jest gotowa zaoferować 40 mln funtów. Choć do porozumienia między klubami jeszcze daleka droga, brytyjscy dziennikarze uważają, że reprezentant Stanów Zjednoczonych wyraził zgodę na transfer do ekipy The Blues.

W poprzednim sezonie Balogun w barwach Stade Reims rozegrał łącznie 39 meczów, zdobył w nich 22 gole i zaliczył 3 asysty.

