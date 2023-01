PressFocus Na zdjęciu: Jagiellonia Białystok

Jagiellonia Białystok w oficjalnym komunikacie poinformowała, że do klubu dołączył Aurelien Nguiamba. Francuz został wypożyczony na sześć miesięcy z włoskiej Spezii Calcio.

Nguiamba został nowym zawodnikiem Jagiellonii

Francuz został wypożyczony na sześć miesięcy ze Spezii

Wcześniej występował w Nancy

Aurelien Nguiamba wzmocnił Jagiellonię Białystok

Aurelien Nguiamba jest środkowym pomocnikiem. Przez ostatnie osiemnaście miesięcy występował w Spezii, jednak na poziomie Serie A zagrał zaledwie w trzech spotkaniach. Wcześniej był piłkarzem Nancy, gdzie miał okazję prezentować swoje umiejętności na poziomie Ligue 2.

– Potrzebowaliśmy zawodnika do środka pola. Cieszę się, że Aurelien dołączył do nas. W Spezii był w pełnym cyklu treningowym, nie narzekał na żadne urazy, dlatego mamy gotowego piłkarza do treningu oraz do gry – przyznał w rozmowie z oficjalną stroną klubową szkoleniowiec Jagi Maciej Stolarczyk.

‼️ Jagiellonia ma nowego zawodnika 🆕 Został nim Aurelien Nguiamba 🇫🇷 Francuz przeniósł się do nas na zasadzie półrocznego wypożyczenia ze Spezii ➡️ "Aurie" bienvenue à Białystok 😁 — Jagiellonia 💛❤️ (@Jagiellonia1920) January 13, 2023

Francuz ma swój cel, dla którego zdecydował się na transfer do Jagiellonii – Cieszę się, że tutaj jestem. Przyjechałem, aby tutaj grać w piłkę. Jestem już po testach, niedługo czeka mnie pierwszy trening. Nie mogę również doczekać się wspólnych zajęć z nowymi kolegami. Rano miałem okazję poznać niektórych z nich – przyznał Nguiamba po podpisaniu kontraktu.

Aurelien Nguiamba w przeszłości występował w młodzieżowych reprezentacjach Francji. W 2018 roku był członkiem kadry U19, która dotarła do półfinału Mistrzostw Europy.

Zobacz również: Studio Belek: Niewulis i Dziekoński bliscy odejścia z Rakowa