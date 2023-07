IMAGO / Mark Pain Na zdjęciu: Pierre-Emerick Aubameyang

Pierre-Emerick Aubameynag najpewniej opuści Chelsea

Gaboński napastnik nie znalazł się w planach Mauricio Pochettino

Wbrew wcześniejszym doniesieniom może zostać w Europie

Marsylia stara się sprowadzić Aubameynaga

Kontrakt Pierre-Emericka Aubameyanga z Chelsea wygasa w czerwcu 2024 roku. Dlatego The Blues liczą na sprzedaż napastnika już tego lata, aby jeszcze nieco na nim zarobić. Stawka nie będzie wygórowana, ale oprócz tego klub pozbędzie się pensji Gabończyka z listy płac.

Wiele wskazywało na to, że Aubameyang trafi do Arabii Saudyjskiej. Gabończyk był kuszony lukratywnymi ofertami, ale do tej pory żadnej z nich nie zaakceptował. Z tego powodu do gry włączyła się Marsylia, która chciałaby mieć doświadczonego snajpera w swoim składzie. Dla 34-latka byłby to powrót na francuskie boiska, gdzie w barwach Saint-Ettiene wypłynął na szerokie wody.