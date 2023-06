Wiele wskazuje na to, że pierwszym wzmocnieniem, które dostanie Diego Simeone, będzie Sofyan Amrabat. Atletico wygrało rywalizację o piłkarza - ujawnia Sport.

Pressfocus Na zdjęciu: Sofyan Amrabat

Sofyan Amrabat ma jeszcze rok kontraktu z aktualnym pracodawcą

Fiorentina może jednak rozstać się z pomocnikiem już tego lata

Po Marokańczyka zgłosiło się Atletico Madryt

Miał być transfer do Barcelony. Skończy się na Atletico

Sofyan Amrabat pokazał się szerszej publiczności podczas ostatniego mundialu. Marokańczyk liczył, że dzięki dobrym występom w kadrze zostanie sprzedany przez Fiorentinę do czołowego klubu.

Amrabat finalnie pozostał we Włoszech, lecz tylko do najbliższego lata. Po zawodnika zgłosił się Bayern, ale pomocnik nie był przekonany do tej opcji. Barcelona ma zaś kłopoty ze spełnieniem Finansowego Fair Play, które ustaliła La Liga.

Piłkarz Fiorentiny zadeklarował się Atletico, że podpisze kontrakt z tym klubem. W Madrycie trwają przygotowania do złożenia oferty za Amrabata, który ma kosztować około 30 milionów euro.

