W mediach ponownie odżył temat przenosin Marco Verrattiego do Atletico Madryt. Jak informuje hiszpańska MARCA, klub szuka sposobu na przekonanie włoskiego pomocnika.

IMAGO / Andy Rowland Na zdjęciu: Marco Verratti

Atletico Madryt szykuje letnie wzmocnienia

Klub chciałby wzmocnić środek pola

Na liście życzeń znalazł się Marco Verratti z PSG

Verratti pragnieniem Atletico Madryt

Atletico Madryt zwykle nie dokonuje spektakularnych transferów, ale teraz klub chciałby znów podjąć rywalizację ze swoimi największymi rywalami – FC Barceloną i Realem Madryt. W związku z tym Diego Simeone i włodarze rozglądają się w poszukiwaniu wzmocnień.

Niejasna jest przyszłość Rodrigo De Paula, który jest kuszony przez Juventus i AS Romę. Nie wiadomo, jaką decyzję podejmie Argentyńczyk. Jeśli zdecyduje się na odejście, to Atletico straci klasowego pomocnika. To jeden z powodów wzmożonego zainteresowania klubu Marco Verrattim.

Włoski pomocnik ma mieć już dość Paris Saint-Germain i tę sytuację postara się wykorzystać Atletico, które planuje złożenie oferty.