PressFocus Na zdjęciu: Joao Felix

Chelsea wypożyczyła zimą Joao Felixa za około dziesięć milionów euro. Choć Portugalczyk w debiucie ujrzał czerwoną kartkę, generalnie sprawia dobre wrażenie. Atletico Madryt poinformowało The Blues, że jest skłonne sprzedać latem napastnika za okrągłą kwotę stu milionów euro.

Chelsea wypożyczyła zimą napastnika Atletico Madryt, Joao Felixa

The Blues nie zapewnili sobie opcji wykupu, ale Rojiblancos poinformowali Anglików, że są skłonni sprzedać Portugalczyka latem

Jeśli londyńczycy są zainteresowani, będą musieli zapłacić sto milionów euro

Felix kolejnym wielkim transferem Boehly’ego? Chelsea poznała cenę

O odejściu Joao Felixa z Atletico Madryt mówiło się od wielu lat. Reprezentant Portugalii nie był w stanie w pełni przystosować się do wymagań Diego Simeone, z kolei trener nie potrafił wyciągnąć pełni potencjału z utalentowanego podopiecznego. Ostatecznie podczas 3,5-letniej przygody na Civitas Metropolitano, napastnik zdołał pokazywać tylko przebłyski wielkiego talentu.

Felix znalazł wyjście ze stolicy Hiszpanii ubiegłej zimy. Zgłosiła się po niego Chelsea, która za półroczne wypożyczenie zapłaciła około dziesięć milionów euro. Dalsza przyszłość 23-latka pozostała nieznana, bo The Blues nie zapewnili sobie opcji wykupu. Madryckie media spekulowały, że Atletico szykuje się do rozstania z Diego Simeone, przez co napastnik miałby po pół roku wrócić do stolicy i zostać osią nowej drużyny Rojiblancos.

Sytuacja uległa jednak zmianie. Los Colchoneros są świadomi, że jeśli mają “odrobić” znaczną część ze 127 milionów zainwestowanych w Felixa w 2019 roku, ich najlepszym nabywcą będzie rozrzutna Chelsea. Zarówno angielskie, jak i hiszpańskie media przekonują, że Atletico zwróciło się już do The Blues. Anglicy dowiedzieli się, że jeśli zechcą latem sprowadzić napastnika na stałe, będą musieli zapłacić sto milionów euro. To kwota zarówno wielka, jak i okazyjna; jeszcze niedawno Rojiblancos oczekiwali o 30-40 milionów więcej.

Chociaż Joao Felix w swoim debiucie w niebieskich barwach ujrzał czerwoną kartkę, generalnie robi dobre wrażenie. W ubiegły weekend strzelił debiutancką bramkę dla nowego klubu, pokonując Łukasza Fabiańskiego z West Hamu. Portal Transfermarkt wycenia 23-latka na 50 milionów euro.

Zobacz więcej: Dwie gwiazdy Barcelony opuszczą mecz z Man Utd.

Borussia Dortmund Chelsea 2.47 3.40 3.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 14 lutego 2023 12:24 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin