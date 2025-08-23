Real i Atletico nie oszczędzają, Barcelona wręcz przeciwnie. Raport transferowy z La Ligi

Atletico Madryt oraz Real Madryt szaleją, natomiast FC Barcelona oszczędza podczas trwającego letniego okienka transferowego. Sprawdźmy, jak się prezentuje aktualny ranking klubów występujących w La Lidze pod względem wydatków na wzmocnienia.

Sipa US / Aflo Co. Ltd. / Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso, Hansi Flick i Diego Simeone

Atletico Madryt zaszalało. Astronomiczne wydatki

Atletico Madryt jest bezsprzecznym liderem letniego okienka transferowego w Hiszpanii. Los Rojiblancos wydali już 175 milionów euro na wzmocnienia składu, co czyni ich najbardziej aktywnym klubem La Ligi pod względem inwestycji. Do drużyny Diego Simeone dołączyło aż siedmiu nowych piłkarzy, a najdroższym nabytkiem okazał się Alex Baena z Villarrealu, sprowadzony za 42 miliony euro.

Real Madryt plasuje się na drugim miejscu wśród hiszpańskich klubów pod względem letnich wydatków transferowych. Królewscy przeznaczyli łącznie 167,5 miliona euro na wzmocnienia, sprowadzając do drużyny czterech nowych graczy. Największą inwestycją okazał się Dean Huijsen, za którego zapłacono aż 62,5 miliona euro. 20-letni stoper pokazał już, że warto był wyłożyć na niego tak dużo pieniędzy.

FC Barcelona zamyka czołową piątkę zestawienia letnich wydatków w La Lidze. Duma Katalonii, wciąż zmagająca się z problemami finansowymi, przeznaczyła na transfery jedynie 27,5 miliona euro. Do zespołu dołączyło trzech nowych zawodników, a niemal całość tej sumy pochłonął zakup bramkarza, czyli Joana Garcii. Pozostałe ruchy miały raczej charakter uzupełniający, co jasno pokazuje, że klub musi działać ostrożnie na rynku, by nie złamać rygorystycznych zasad narzuconych przez prezesa rozgrywek – Javiera Tebasa.

Sevilla oraz Girona na drugim biegunie

Na samym dole listy znajdują się Girona oraz Sevilla, które niemal w ogóle nie zaangażowały się finansowo w letnie wzmocnienia. Kataloński klub przeznaczył na transfery jedynie 200 tysięcy euro, natomiast ekipa z Andaluzji nie dokonała żadnego zakupu gotówkowego, opierając się wyłącznie na wypożyczeniach oraz wolnych transferach. Obie drużyny mają jeszcze nieco ponad tydzień na konkretniejsze ruchy.

Ranking klubów La Ligi pod względem wydatków na transfery

Atletico Madryt – 175 milionów euro Real Madryt – 167,5 miliona euro Villarreal CF – 60,5 miliona euro Real Betis – 40 milionów euro FC Barcelona – 27,5 miliona euro Celta Vigo – 14 milionów euro Athletic Bilbao – 12 milionów euro Valencia CF – 10,6 miliona euro Deportivo Alaves – 9,8 miliona euro Elche CF – 6,75 miliona euro RCD Espnayol – 6,2 miliona euro RCD Mallorca – 5 milionów euro Osasuna Pampeluna – 5 milionów euro Real Sociedad – 4,5 miliona euro Real Oviedo – 3,5 miliona euro Rayo Vallecano – 2,6 miliona euro Levante UD – 2,5 miliona euro Getafe CF – 1,8 miliona euro Girona CF – 200 tysięcy euro Sevilla FC – 0 euro (brak danych o kwotach)

*Kwoty transferowe na podstawie danych zebranych przez portal „Transfermarkt”.

Do kiedy trwa okno transferowe w Hiszpanii?

W Hiszpanii letnie okienko transferowe 2025 rozpoczęło się 1 lipca, natomiast zakończy się 1 września, włącznie – to termin obowiązujący wszystkie kluby La Ligi. Z kolei zimowe okno transferowe zostanie otwarte 2 stycznia 2026 roku i potrwa do 3 lutego 2026 roku, również z uwzględnieniem obu dat. Takie ramy czasowe są podane na oficjalnej stronie rozgrywek.