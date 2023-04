PressFocus Na zdjęciu: Denzel Dumfries

Aston Villa szuka wzmocnień przed nowym sezonem

Na celowniku klubu jest Denzel Dumfries

Inter nie wiąże żadnej przyszłości z Holendrem

Denzel Dumfries zawita na angielskie boiska?

Aston Villa to bez wątpienia największa rewelacja ostatnich miesięcy w Premier League. Zespół pod wodzą Unaia Emery’ego spisuje się wręcz wyśmienicie i zajmuje obecnie szóstą lokatę w ligowej tabeli ze stratą sześciu oczek do miejsca gwarantującego udział w Lidze Mistrzów. W związku z możliwą grą w europejskich pucharach, angielski klub już rozgląda się za wzmocnieniami.

Włoski portal “Tuttomercatoweb” informuje, że właśnie Aston Villa zgłosiła się po Denzela Dumfriesa i nawet doszło już do pierwszych rozmów między obiema stronami. Zawodnik Interu znalazł się na wylocie z klubu, ponieważ od dłuższego czasu nie prezentuje odpowiedniej formy. Jeśli przeprowadzka Holendra do Birmingham doszłaby do skutku, to Matty Cash miałby nowego konkurenta w walce o miejsce w składzie. Ponoć klub z Villa Park jest gotowy zaoferować “Nerazzurrim” aż 44 miliony funtów za 26-latka.

Denzel Dumfries trafił do Interu latem 2021 roku. Holender miał zastąpić Achrafa Hakimiego w podstawowym składzie ówczesnego mistrza Włoch. Tak się stało, ale 26-letni wahadłowy nie prezentował się nawet w połowie tak dobrze jak jego poprzednik. 43-krotny reprezentant Holandii rozegrał łącznie dla Interu 83 spotkania, w których zdobył siedem bramek oraz zanotował 13 asyst.

Sprawdź także: Pep Guardiola chce zatrzymać duet liderów Manchesteru City