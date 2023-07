AS Roma w oficjalnym komunikacie przekazała, że nową umowę z klubem parafował Stephan El Shaarawy. Informacje w tej sprawie przekazało biuro prasowe Giallorossich.

Źródło: AS Roma

fot. Imago / David Klein / Sportimage Na zdjęciu: Stephan El Shaarawy

Stephan El Shaarawy na dłużej w Romie

AS Roma ma ambitne plany związane z nowym sezonem. Przed nim jest generowanych mnóstwo pytań. Między innymi niejasna jest wciąż przyszłość Jose Mourinho. Sternicy klubu natomiast pracują nad budowaniem drużyny.

W oficjalnym komunikacie AS Roma przekazała, że nowy kontrakt z klubem podpisał Stephan El Shaarawy. Umowa z reprezentantem Włoch obowiązuje do końca czerwca 2025 roku.

Zawodnik w Romie gra od sześciu lat. Najpierw bronił barw stołecznej ekipy do 2015 do 2019 roku. Później od 2021 do 2023 roku. W ostatniej kampanii El Shaarawy wystąpił w 42 meczach rzymian, zdobywając w nich dziewięć bramek, notując też trzy kluczowe podania.

Dotychczasowa umowa zawodnika z Roma obowiązywała do końca czerwca. Rynkowa wartość zawodnika szacowana jest na pięć milionów euro.

