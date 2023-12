fot. Imago / Maciej Rogowski Na zdjęciu: Piłkarze Astn Villi

Ciekawe wieści pojawiły się w kontekście ewentualnych wzmocnień Arsenalu

Dziennikarz Fabrizio Romano przekazał, że stołeczny klub jest zainteresowany Douglasem Luizem

Zawodnik wyceniany jest na co najmniej 60 milionów euro

Arsenal chce Douglasa Luiza

Douglas Luiz to 10-krotny reprezentant Brazylii, który, zanim trafił do Aston Villi, to był zawodnikiem Manchesteru City. 25-latek ma umowę ważną z klubem z Villa Park do 2026 roku. Tymczasem chętnych na pozyskanie piłkarza podobno nie brakuje.

Dziennikarz Fabrizio Romano dał do zrozumienia na X, że Arsenal może rozważać pozyskanie Brazylijczyka. Klub z Londynu podobno uważa Douglasa Luiza za idealnego kandydata do wzmocnienia środkowej linii boiska. Kłopot w tym, że klub z Birmingham nie jest chętny na sprzedaż kluczowego zawodnika.

W tym sezonie brazylijski pomocnik rozegrał dla Aston Villi łącznie 25 meczów, w których zanotował sześć trafień i cztery asysty. Douglas Luiz kosztował sterników The Villans mniej więcej 17 milionów euro.

