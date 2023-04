PressFocus Na zdjęciu: Folarin Balogun

Folarin Balogun wciąż walczy o koronę króla strzelców Ligue 1

Po zakończeniu sezonu Anglik wróci do Arsenalu

Kanonierzy najprawdopodobniej szybko go jednak sprzedadzą. Oczekują za napastnika 40 milionów euro. Wśród zainteresowanych wymienia się kluby włoskie, a także RB Lipsk

Arsenal oczekuje 40 milionów euro za młodego napastnika

Folarin Balogun to jedna z największych rewelacji trwającego sezonu Ligue 1. Młody napastnik w barwach Stade Reims niespodziewanie walczy o koronę króla strzelców. Po 30 kolejkach traci zaledwie jednego gola do przewodzących stawce Jonathana Davida oraz Kyliana Mbappe.

Balogun to zawodnik należący do Arsenalu i wróci do Londynu latem. Wiele wskazuje jednak na to, że nie na długo. Choć Mikel Arteta wyraża się o 21-latku pozytywnie, ten najprawdopodobniej nie miałby wielu szans na grę. A wielkie zainteresowanie napastnikiem sprawia, że najlogiczniejszym ruchem wydaje się sprzedaż. Angielskie media donoszą, że Kanonierzy wycenili już podopiecznego. Jeśli otrzymają za niego 40 milionów euro, będzie mógł odejść. Piłkarzem interesuje się głównie RB Lipsk, które widzi w nim następcę Christophera Nkunku. Nie można jednak wykluczyć przenosin do Serie A.

Balogun w tym sezonie wystąpił już w 31 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich 19 bramek i trzy asysty.

Czytaj więcej: Barcelona podjęła decyzję w sprawie odkupienia wychowanka.

Rennes Reims 2.27 3.60 3.10 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 13 kwietnia 2023 13:49 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin