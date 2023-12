Imago / Barrington Coombs / PA Images Na zdjęciu: Pedro Neto

Pedro Neto znalazł się na celowniku Arsenalu

Portugalczyk zachwyca w tym sezonie na boiskach w Anglii

Zawodnik Wolves jest także łączony z innymi zespołami Premier League

Pedro Neto przed dużym transferem wewnątrz Premier League

Pedro Neto jest kluczowym piłkarzem Wolverhampton w tym sezonie. Potwierdzają to również indywidualne liczby, jakie osiąga portugalski skrzydłowy. Nic więc dziwnego, że zwrócił na siebie uwagę najlepszych drużyn w Premier League. Ze względu na bardzo dobrą postawę w pierwszej części sezonu jego transfer rozważa Arsenal. Według informacji “TeamTalk” to drużyna Mikela Artety prowadzi w wyścigu o sprowadzenie 23-latka do siebie. Poza “The Gunners” zainteresowani gwiazdą Wolves są jeszcze Manchester United, Tottenham oraz Liverpool. Kwota ewentualnego transferu może oscylować w okolicach 60 milionów euro.

Neto nie tak dawno w rozmowie z prasą stwierdził, że cieszy się chwilą i jest zadowolony z pobytu na Molineux, a jego ambicję na przyszłość nie mają aktualnie znaczenia. Aczkolwiek w przypadku oficjalnej oferty z jednego z najlepszych klubów w Anglii trudno będzie mu się oprzeć pokusie gry na wyższym poziomie. Portugalczyk w tym sezonie rozegrał 10 spotkań. Strzelił w nich jedną bramkę i zanotował aż 8 asyst. Jest wyceniany na 32 miliony euro.