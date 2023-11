fot. Imago/Dennis Goodwin Na zdjęciu: Douglas Luiz

Douglas Luiz stał się celem transferowym Arsenalu

Kanonierzy chcą ściągnąć Brazylijczyka w trakcie zimowego okienka

Aston Villa najprawdopodobniej zażąda za niego wielkich pieniędzy

Kanonierzy znów wydadzą fortunę?

Choć Arsenal wydał latem olbrzymie pieniądze na Declana Rice’a i Kaia Havertza, Mikel Arteta wciąż nie jest w pełni usatysfakcjonowany sytuacją w środku pola. Menedżerowi brakuje głębi w tej formacji, bowiem w trudnych sytuacjach musi korzystać z zawodników, którzy nie prezentują najwyższego poziomu. W trakcie styczniowego okienka podjęta zostanie więc próba ściągnięcia kolejnego środkowego pomocnika.

Klub w pełni skupia się na transferze Douglasa Luiza, który został określony jako priorytetowy. Latem był traktowany wyłącznie jako alternatywa na wypadek nieudanych negocjacji z Ricem. Brazylijczyk pozostał więc w Aston Villi, gdzie rozgrywa kolejny bardzo udany sezon i potwierdza, że stać go na transfer do czołowego europejskiego klubu.

Ściągnięcie go na Emirates Stadium będzie jednak bardzo trudne. Aston Villa dysponuje budżetem, który nie zmusza jej do sprzedaży największych gwiazd, a takową jest obecnie Luiz. W układance Unaia Emery’ego odgrywa on bowiem kluczową rolę, występując od pierwszej minuty we wszystkich dotychczasowych meczach Premier League.

Jeśli Arsenalowi bardzo zależy na pozyskaniu dziewięciokrotnego reprezentanta Brazylii, będzie musiał liczyć się z wydatkiem zbliżonym nawet do kwoty 100 milionów euro.

🚨 Arsenal have made Aston Villa's 25-year-old midfielder Douglas Luiz a primary target in January.



(Source: @MirrorFootball) pic.twitter.com/KkWCtBqL2L — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) November 12, 2023

