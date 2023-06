PressFocus Na zdjęciu: Samuel Chukwueze

Arsenal poszukuje wzmocnień przed nadchodzącym sezonem

Kanonierzy chcą w kolejnej kampanii powalczyć o najwyższe cele

Na celowniku znalazł się Samule Chukwueze w Villarrealu

Arsenal upatrzył sobie Samuela Chukwueze

Kontakt Samuela Chukwueze obowiązuje tylko do 2024 roku, dlatego mógł to być jego ostatni sezon w Villarrealu. Obecni pracodawcy zawodnika mogą być zmuszeni sprzedać go tego lata, jeśli nie wyrazi chęci przedłużenia umowy.

Jak informuje Calciomercato, Nigeryjczyk znalazł się na radarze Arsenalu. Kanonierzy poszukują wzmocnień na skrzydłach. Z klubu ma odejść Nicolas Pepe, który stał się totalnym niewypałem transferowym. Mikel Arteta upatruje Chukwueze jako idealnego kandydata do rywalizacji z obecnymi zawodnikami.

🚨Arsenal are interested in Nigeria International winger Samuel Chukwueze from Villarreal. #AFC #Transfers pic.twitter.com/4Flumvhvj8 — Koinc Sport (@koincsport) June 13, 2023

Chukwueze radził sobie bardzo dobrze w szeregach Villarrealu, stając się integralnym graczem pierwszego zespołu. Piłkarz zaliczył swój najbardziej owocny sezon, w którym strzelił 13 bramek w 50 występach. Po raz pierwszy w swojej karierze osiągnął dwucyfrową liczbę trafień.