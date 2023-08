fot. Imago/USA TODAY Network Na zdjęciu: Folarin Balogun

Folarin Balogun ma za sobą świetny sezon w Ligue 1

Napastnik reprezentacji Stanów Zjednoczonych ma tego lata zmienić zespół

Arsenal obniżył cenę za swojego zawodnika

Napastnik Kanonierów wyląduje we Włoszech?

W sezonie 2022/2023 Folarin Balogun przebywał na wypożyczeniu w Reims. Był to najlepszy okres w jego karierze, bowiem zdobywał gole jak na zawołanie i długo pozostawał w grze o koronę króla strzelców Ligue 1. Tego lata wrócił do Londynu, choć najprawdopodobniej czeka go jeszcze jedna przeprowadzka. Arsenal chce wykorzystać zwyżkę formy 22-latka i sprzedać go za duże pieniądze.

Pierwotnie oczekiwano kwoty w okolicach 50 milionów euro. Kolejne kluby rezygnowały z prac nad transferem, dlatego postanowiono obniżyć wymagania. Okazuje się, że Kanonierów finalnie zadowoli zarobek w postaci 35 milionów euro. To zdecydowanie zwiększa szanse na udaną transakcję.

Na ten moment faworytem do pozyskania reprezentanta Stanów Zjednoczonych jest Inter Mediolan, który szuka jeszcze jednej “dziewiątki”. Ten jest natomiast gotowy zaproponować 30 milionów euro podstawy plus bonusy i procent od kolejnej sprzedaży. Jeśli Arsenal przystanie na tę ofertę, Balogun pożegna się z Emirates Stadium.

