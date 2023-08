Na zaskakujący ruch transferowy pod koniec okienka może się zdecydować Real Madryt. Według redakcji The Daily Mail Królewscy planują złożyć ofertę za Gabriela. Stoper Arsenalu miałby zastąpić kontuzjowanego Edera Militao.

Źródło: The Daily Mail

Imago Na zdjęciu: Gabriel

Wobec kontuzji Edera Militao Real Madryt posiada w kadrze jedynie trzech zdrowych stoperów

Według angielskich mediów Królewscy zastanawiają się nad złożeniem oferty za Gabriela

Środkowy obrońca stracił miejsce w wyjściowym składzie Arsenalu

Czy Real Madryt jest w stanie skusić Gabriela?

Carlo Ancelotti, a także liczne hiszpańskie źródła przekazywały, że Real Madryt latem nie ruszy po zastępstwo dla kontuzjowanego Edera Militao. Brazylijczyk zerwał więzadła krzyżowe, a czas jego absencji szacowany jest na przynajmniej pół roku.

Inne zdanie na temat planów transferowych Los Blancos ma redakcja The Daily Mail. Według tamtejszych dziennikarzy Real Madryt szykuje ofertę za Gabriela. Stoper Arsenalu nie znalazł się w wyjściowym składzie na żaden z trzech pierwszych meczów w sezonie 2023/23.

Na Estadio Bernabeu Brazylijczyk miałby zastąpić swojego rodaka, który prędko do gry nie wróci. Aktualnie wicemistrz Hiszpanii ma w kadrze tylko trzech zdrowych środkowych obrońców – Antonio Ruedigera Davida Alabę i Nacho Fernandeza. Kanonierom wcale nie musi się jednak spieszyć do sprzedaży środkowego obrońcy, który ma kontrakt ważny jeszcze do końca czerwca 2027 roku.

