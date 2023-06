Xavi Simons nie chce wracać do Paris Saint-Germain, dlatego jest skłonny wysłuchać ofert od innych klubów. Zainteresowany Holendrem jest m.in. Arsenal - donosi L'Equipe.

IMAGO / Laci Perenyi Na zdjęciu: Xavi Simons

Xavi Simons to jeden z najlepszych piłkarzy młodego pokolenia

20-letni Holender rozegrał świetny sezon w barwach PSV Eindhoven

To sprawia, że ofensywny pomocnik stał się łakomym kąskiem na rynku

Xavi Simons na celowniku Arsenalu

Arsenal jest bardzo aktywny w obecnym okienku transferowym – Kanonierzy dopięli już transakcję z udziałem Kaia Havertza, a następni w kolejce są Declan Rice oraz Jurrien Timber. Według “L’Equipe”, Kanonierzy obserwują również sytuację Xaviego Simonsa.

20-latek przed kampanią 2022/2023 na zasadzie wolnego transferu przeprowadził się z Paris Saint-Germain do PSV Eindhoven. PSG zapewniło sobie prawo odkupu karty zawodniczej reprezentanta Holandii, ale ostatnie słowo w tej sprawie należy do samego piłkarza.

Wiele wskazuje na to, że utalentowany gracz nie będzie jednak chciał wracać do Paryża, gdzie w przeszłości nie mógł liczyć na pierwszy skład. To szansa dla Arsenalu na zakontraktowanie wychowanka Barcelony, choć niewykluczone jest pozostanie Xaviego Simonsa w PSV Eindhoven.

Holenderska perełka w ostatniej kampanii strzeliła 22 bramki i zanotowała 12 asyst.