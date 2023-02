PressFocus Na zdjęciu: Arne Slot

Lista trenerów, którzy odmówili objęcia Leeds United się wydłuża. W piątek Arne Slot publicznie odrzucił propozycję Pawi, podkreślając, że buduje coś istotnego w Feyenoordzie.

Leeds United wciąż nie znalazło następcy Jessego Marscha

W ostatnim czasie Pawiom odmówili, m.in., Andoni Iraola, Ange Postecoglou, Raul oraz Carlos Corberan

Teraz zakusy angielskiego klubu odrzucił publicznie szkoleniowiec Feyenoordu, Arne Slot

“Zainteresowanie takiego klubu jak Leeds to komplement, ale…”

Leeds United chyba nie spodziewało się tak ogromnego problemu z zakontraktowaniem nowego szkoleniowca. W ubiegłym tygodniu Pawie zwolniły Jessego Marscha, jako że pod jego wodzą zespół lawiruje pomiędzy strefą spadkową a miejscami tuż nad nią. Klub Premier League natychmiast wziął się do rekrutowania następcy Amerykanina, sytuacja nie jest jednak tak prosta, jak mogłoby się zdawać. Leeds odmówili już, między innymi, Raul Gonzalez, Carlos Corberan, Andoni Iraola czy Ange Postecoglou. Klub z Elland Road zgłosił się następnie do Arne Slota, który notuje świetne wyniki w holenderskim Feyenoordzie. Ten postanowił odrzucić propozycję z Premier League publicznie.

– To prawda, zostanę w Feyenoordzie. Mogę to potwierdzić. To jasne, fani nie muszą się tym martwić. Klub postawił sprawę jasno. Zainteresowanie takiego klubu jak Leeds to komplement, ale robimy coś wielkiego w Feyenoordzie. Jesteśmy na świetnej pozycji w lidze, pucharze i Europie – powiedział Slot. Trudno z tym polemizować; zespół z Rotterdamu może w ten weekend powrócić na fotel lidera, jeśli pokona Heerenveen. Znajduje się też w ćwierćfinale Pucharu Holandii i awansował do 1/8 finału Ligi Europy.

Leeds United musi jak najszybciej znaleźć nowego szkoleniowca na stałe. W niedzielnym starciu z Manchesterem United zespół ponownie poprowadzi bowiem Michael Skubala, na co dzień trener drużyny U21.

Zobacz też: Asystent Conte chwali gracza rywali. “Trzeba go pilnować”.

Leeds Manchester United 3.85 3.90 1.93 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 11 lutego 2023 10:06 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin