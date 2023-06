Arkadiusz Milik na środowej konferencji prasowej zadeklarował, że nadal chciałby bronić barw Juventusu. Jednak "La Gazzetta dello Sport" przekazuje odmienne informacje. Bowiem polski napastnik dał zielone światło na transfer do Lazio.

Arkadiusz Milik zadeklarował chęć pozostania w Juventusie

Jednak włoskie media przekazują odmienne informacje

Ponoć polski napastnik dał zielone światło na transfer do Lazio

Lazio rozpoczęło wstępne rozmowy z polskim napastnikiem

Arkadiusz Milik wziął udział w środowej konferencji prasowej przed spotkaniem towarzyskim z reprezentacją Niemiec. Polak zabrał głos m.in. na temat swojej przyszłości. 29-letni napastnik zadeklarował chęć pozostania w Juventusie, do którego w niedawno zakończonej kampanii był wypożyczony z Olympique’u Marsylii. Jednak włoskie media przekazują całkiem odmienne informacje.

Jak donosi dziennik “La Gazzetta dello Sport”, Lazio właśnie rozpoczęło wstępne rozmowy z Arkadiuszem Milikiem. Polski napastnik dał nawet władzom popularnych “Biancocelestich” zielone światło na transfer. Reprezentant naszego kraju mógłby ponownie współpracować z Maurizio Sarrim.

Włoscy dziennikarze informują również, że Lazio ma pewne obawy co do ceny transferu, wieku Arkadiusza Milika oraz jego pensji, która wynosi około trzech milionów euro rocznie. Claudio Lotito, prezydent stołecznego klubu, wolałby sprowadzić do zespołu młodszego napastnika, jednak zwolennikiem transferu reprezentanta Polski jest właśnie Maurizio Sarri.

