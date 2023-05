PressFocus Na zdjęciu: Ante Rebić

Ante Rebić znalazł się na celowniku Wolfsburgu

Chorwat ostatnio odgrywa marginalną rolę w zespole Milanu

Przyjście 29-latka oznacza, że Jakub Kamiński będzie miał nowego konkurenta w walce o skład

Ante Rebić może latem zawitać na Volkswagen Arena

Jak donosi Nicolo Schira, włoski dziennikarz, Ante Rebić znalazł się na celowniku Wolfsburgu. Obecny klub Chorwata – Milan – nie wiąże przyszłości z 29-latkiem i planuje latem oddać go w ręce innego klubu. Władze niemieckiego zespołu ponoć rozpoczęły już rozmowy z mistrzem Włoch. Dodatkowo Niko Kovac, szkoleniowiec popularnych “Wilków”, jest wielkim fanem talentu swojego rodaka.

Ante Rebić w ostatnich miesiącach odgrywa marginalną rolę w drużynie prowadzonej przez Stefano Piolego. Chorwat na boisku pojawia się głównie z ławki rezerwowych i nie przypomina tego samego piłkarza, który nie tak dawno błyszczał w koszulce “Rossonerich”. Problemy 29-latka w Italii sprawiły, że nie pojechał z reprezentacją na mistrzostwa świata w Katarze.

Przyjście wicemistrza świata z 2018 roku do Wolfsburgu może oznaczać problem Jakuba Kamińskiego. Nominalną pozycją Rebicia jest skrzydło, a to może oznaczać, że reprezentant Polski zyskałby konkurenta do walki o podstawowy skład Wolfsburgu. Lecz nie jest pewne, w jakiej roli widziałby Chorwata a w swoim zespole Niko Kovac. 29-latek również może występować jako środkowy napastnik.

