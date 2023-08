fot. Imago / Marta Badowska / PressFocus / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Karol Angielski

Nowym napastnikiem Atromitosu został Karol Angielski

Zawodnik zdecydował się na zmianę klubu na zasadzie wolnego transferu

27-latek z nowym klubem związał się kontraktem na rok

Angielski piłkarzem Atromitosu

Karol Angielski ma za sobą czas, gdy bronił barw Sivassporu. Transfer do byłej ekipy Kamila Grosickiego był następstwem dobrej postawy piłkarza w Radomiaku. Teraz światło dzienne ujrzał komunikat dotyczący kolejnego transferu z udziałem zawodnika.

Angielski oficjalnie dołączył do Atromitosu, do którego trafił na zasadzie wolnego transferu. Napastnik z nowym pracodawcą związał się kontraktem do końca czerwca 2024 roku.

𝐖𝐄𝐋𝐂𝐎𝐌𝐄 𝐊𝐀𝐑𝐎𝐋❗🇵🇱



🤝 Παίκτης της ομάδας μας ο Κάρολ Αντζιέλσκι, που αποκτήθηκε ως ελεύθερος από τη Σίβαρπορ! 👇https://t.co/Hzfx0NJz2C — Atromitosfc (@atromitos1923) August 4, 2023

W nowej drużynie Angielski będzie rywalizował o miejsce w składzie między innymi z takimi zawodnikami jak: Marios Tzavidas oraz Nikolaos Vergos.

Atromitos nową kampanię w lidze greckiej zacznie 19 sierpnia. Pierwszym rywalem Angielskiego i spółki będzie Panathinaikos Ateny.

