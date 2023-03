Andrey Santos nie otrzymał pozwolenia na pracę w Anglii, dlatego powędrował na wypożyczenie do swojego dotychczasowego klubu - Vasco da Gamy. Pomocnik w ojczyźnie spędzi pół roku.

PressFocus Na zdjęciu: Andrey Santos

Andrey Santos najbliższe pół roku spędzi w Vasco da Gamie

Brazylijczyk nie otrzymał pozwolenia na pracę w Anglii

Młoda gwiazda Chelsea wróci zatem do ojczyzny

Andrey Santos ponownie przywdzieje koszulkę Vasco da Gamy

Vasco da Gama oraz Chelsea za pośrednictwem swoich oficjalnych stron internetowych poinformowały o porozumieniu w sprawie wypożyczenia Andreya Santosa. 18-latek najbliższe pół roku spędzi zatem w swojej ojczyźnie. Środkowy pomocnik przed transferem do Londynu grał właśnie w tym brazylijskim klubie, więc nie będzie potrzebował żadnej aklimatyzacji.

The Blues starali się zapewnić zdolnemu zawodnikowi pozwolenie na pracę w Anglii, jednak do wydania takiej zgody zabrakło jednego punktu. Londyński klub wymógł na Vasco da Gamie to, że beniaminek Serie A musi puścić osiemnastolatka na Mistrzostwa Świata U-20, na których triumf Canarinhos lub dobra forma Santosa może pomóc mu uzyskać wspomniane pozwolenie na pracę.

Vasco acerta o retorno do volante Andrey Santos



➡ https://t.co/qBtrTfysKN



📸: Bruno N. Soares#VascoDaGama pic.twitter.com/6R8I1EOk0X — Vasco da Gama (@VascodaGama) March 2, 2023

Młodzieżowy reprezentant Brazylii ma za sobą fantastyczny turniej CONMEBOL U-20 (Mistrzostwa Ameryki Południowej do lat 20), na którym wybrano go najlepszym piłkarzem całych rozgrywek. Środkowy pomocnik sześć razy wpisał się na listę strzelców, a zespół z Kraju Kawy wygrał cały turniej.

Chelsea zapłaciła za kartę zawodniczą Andreya Santosa około 12,5 miliona euro. Warto podkreślić, że perspektywiczny gracz był łączony także z Palmeiras.

Czytaj więcej: