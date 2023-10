Andrey Santos przed kampanią 2023/2024 został wypożyczony z Chelsea do Nottingham Forest. Według hiszpańskiego dziennika SPORT jego sytuację monitoruje FC Barcelona.

Andrey Santos

Andrey Santos uchodzi za jeden z największych talentów w Ameryce Południowej

Pomocnika pozyskała Chelsea, która wypożyczyła 19-latka do Nottingham Forest

Rozwój perspektywicznego zawodnika już od jakiegoś czasu śledzi FC Barcelona

Barca nie zapomina o Andreyu Santosie, co na to Chelsea?

Andrey Santos od stycznia 2023 roku jest piłkarzem Chelsea, lecz do tej pory młodzieńcowi nie udało się zadebiutować w barwach londyńczyków. 19-latek najpierw został wypożyczony do macierzystego Vasco da Gama, a przed sezonem 2023/2024 na takiej samej zasadzie trafił do Nottingham Forest.

Reprezentant Brazylii na razie nie może jednak liczyć na regularne występy w zespole Tricky Trees. Jak donosi kataloński dziennik “SPORT”, sytuację bardzo utalentowanego defensywnego pomocnika obserwuje FC Barcelona, która monitorowała go jeszcze przed transferem do ekipy The Blues.

Blaugrana z uwagi na problemy finansowe najprawdopodobniej byłaby zainteresowana wypożyczeniem Andreya Santosa podczas najbliższych okienek transferowych. Skauci Barcy uważają wychowanka Vasco da Gama za jeden z największych talentów w całej Ameryce Południowej.