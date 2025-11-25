Man United definitywnie pozbędzie się Onany? Powiało optymizmem

Andre Onana może zostać wykupiony przez Trabzonspor. Turecki klub jest gotowy usiąść do rozmów z Manchesterem United - dowiedział się Ekrem Konur.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Andre Onana

Trabzonspor chce wykupić Andre Onanę

Andre Onana podczas ostatniego letniego okienka transferowego trafił do Trabzonsporu na zasadzie wypożyczenia z Manchesteru United. Początkowo zakładano, że będzie to jedynie czasowy ruch, a 29-letni bramkarz po zakończeniu aktualnego sezonu wróci na Old Trafford. Sytuacja może jednak ulec zmianie, ponieważ pobyt Kameruńczyka w Turcji okazał się bardziej udany, niż przewidywano.

Jak informuje w mediach społecznościowych Ekrem Konur, Trabzonspor jest bardzo zadowolony z postawy Onany i zamierza podjąć próbę wykupu zawodnika. Turecki klub chce rozpocząć rozmowy z Manchesterem United, aby poznać oczekiwania finansowe włodarzy z Old Trafford. Jeśli Czerwone Diabły zgodzą się sprzedać reprezentanta Kamerunu za rozsądną kwotę, to obie strony mogą dojść do porozumienia oraz dopiąć transfer definitywny jeszcze przed startem kolejnej kampanii.

Kluczowa będzie jednak zgoda samego golkipera, który według medialnych doniesień wciąż chciałby udowodnić swoją wartość w ekipie Red Devils. Aczkolwiek jego powrót do czerwonej części Manchesteru wydaje się mało sensowny, gdyż Ruben Amorim nie widzi dla niego miejsca w składzie, stawiając na Senne’a Lammensa.

W trwającym sezonie Onana rozegrał 10 spotkań, w których wpuścił 12 goli i zanotował 3 czyste konta. Wartość rynkowa 29-letniego bramkarza jest szacowana na 20 milionów euro.