Andre Onana: Inter jest ponad wszystkim

Andre Onana był czołową postacią Interu Mediolan w sezonie 2022/23. Kameruński bramkarz miał ogromny wpływ na dobre wyniki Nerazzurrich. Nie umknęło to uwadze najlepszych klubów Europy, które od razu przystąpiły do walki o podpis piłkarza.

Niebawem Andre Onana ma przenieść się do Manchesteru United. Wszystkie strony osiągnęły już porozumienie i do finalizacji pozostały już tylko ostatnie formalności. Kameruńczyk pożegnał się z kibicami Interu za pośrednictwem Instagrama.

– Nie spodziewałem się, że pożegnania mogą być takie trudne. Rok temu zostałem Nerazzurrim, wiele osób mówiło mi, że ten klub i miasto to coś wyjątkowego. Teraz mogę to potwierdzić. […] Zakochałem się w San Siro, la Curva i mieście. Teraz okoliczności są właściwe dla mnie, aby rozpocząć nową przygodę w Manchesterze. Robię to z wielkim entuzjazmem, ale wiem, że będę za wami tęksnił. […] Może pewnego dnia nasze drogi znów się skrzyżują, ale teraz jest czas, aby stawić czoła nowym wyzwaniom. […] Zawodnicy przychodzą i odchodzą, ale klub zawsze zostaje, a Inter jest ponad wszystkim – napisał Onana.