Andre w barwach Fluminense sięgnął po Copa Libertadores

Wygląda na to, że pomocnik zimą wreszcie trafi do topowej ligi

Największe zainteresowanie 22-latkiem płynie z Premier League

Andre coraz bliżej Premier League

Andre po wygraniu Copa Libertadores w barwach Fluminense jest już piłkarzem spełnionym, jeśli chodzi o południowoamerykański futbol. Defensywny pomocnik zatem z czystym sumieniem może wyjechać do Europy, skąd płynie zainteresowanie jego osobą.

Wszystko wskazuje na to, że 22-latek wyląduje w Premier League. Zawodnik środka pola od dawna jest przymierzany do Liverpoolu, z którym miał nawet zawrzeć ustne porozumienie co do indywidualnego kontraktu. Aby transfer doszedł do skutku, dogadać się muszą jeszcze kluby.

Według “O Globo” o względy dwukrotnego reprezentanta Brazylii zabiega również inny zespół z Anglii – Arsenal – który może rozstać się z Thomasem Parteyem.