Świetne występy na mistrzostwach świata w Katarze sprawiły, że wokół Sofyana Amrabata ustawiła się kolejka zainteresowanych. On sam jest nastawiony na transfer do Atletico Madryt, gdzie jego zdaniem odnalazłby się najlepiej.

Sofyan Amrabat stał się jednym z największych odkryć zeszłorocznych mistrzostw świata w Katarze. Jako lider środka pola poprowadził reprezentację Maroka do półfinału, gdzie lepsza okazała się Francja. Świetnymi występami pomocnik zapracował na zainteresowanie ze strony najlepszych europejskich klubów.

Wokół Amrabata ustawiła się kolejka chętnych, lecz do styczniowego transferu najprawdopodobniej nie dojdzie. Fiorentina zdaje sobie sprawę z medialności swojego zawodnika, dlatego pragnie za niego dostać ogromne pieniądze. To skutecznie zniechęca zainteresowanych, którzy do tematu transferu wrócą dopiero latem.

26-latka na swoich radarach mają czołowe ekipy Premier League, lecz on sam jest nastawiony na inny kierunek. Marzeniem Marokańczyka jest transfer do Atletico Madryt. Wpływa na to przede wszystkim osoba Diego Simeone, której jest wielkim fanem. Amrabat uważa również, że styl gry “Los Rojiblancos” najlepiej pasuje do jego charakterystyki. Opiera się on na skutecznej grze defensywnej i “cierpieniu” na boisku, co bliźniaczo przypomina taktykę kadry Maroka.

Fiorentina oczekuje blisko 40 milionów euro. Atletico Madryt nie dysponuje w tej chwili wystarczającą gotówką, dlatego zimowy transfer nie wchodzi w grę.

