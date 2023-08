fot. Imago/Giuseppe Maffia/NurPhoto Na zdjęciu: Sofyan Amrabat

Sofyan Amrabat ma tego lata odejść z Fiorentiny

Pomocnik na pierwszym miejscu stawia sobie transfer do Atletico Madryt

Poważne zainteresowanie Marokańczykiem wykazuje także Manchester United

Czerwone Diabły zostaną z niczym?

Po sfinalizowaniu transferu nowego napastnika Manchester United skupia się na wzmocnieniu środka pola. Na szczycie listy życzeń znajduje się Sofyan Amrabat, który dawno temu był łączony także z FC Barceloną. Czerwone Diabły prowadzą rozmowy z Fiorentiną, które do tej pory nie przyniosły zamierzonych rezultatów. Włosi oczekują za swojego pomocnika kwoty w okolicach 40 milionów euro.

Angielski gigant może jednak na drodze do tej transakcji napotkać kolejną przeszkodę. Jest nią sam Amrabat, który pragnie odejść z Fiorentiny, lecz jego pierwszym wyborem jest Atletico Madryt. Marokańczyk uważa, że zespół Diego Simeone gra piłkę bardziej pasującą do jego umiejętności, a on sam nie miałby większych problemów, aby stać się ważnym elementem całej układanki. Na Old Trafford miałby z kolei problemy z miejscem w wyjściowej jedenastce.

Jeśli Amrabat finalnie zdecyduje się na dołączenie do Los Rojlibancos, będzie to zła wiadomość dla Erika ten Haga, który jest wielkim fanem jego gry.

