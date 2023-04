Amadou Onana to jeden z najbardziej utalentowanych piłkarzy na boiskach Premier League. Nic dziwnego, że Belgiem bardzo interesuje się Arsenal. 21-latek do Londynu już mógł trafić zimą, ale chciał pomóc Evertonowi wywalczyć utrzymanie. Jednak jest już prawie pewne, że transfer dojdzie do skutku latem.