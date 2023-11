Kylian Mbappe czy Erling Haaland? A może jeden i drugi? Którą gwiazdę chce pozyskać Real Madryt? To pytanie zadają sobie kibice Królewskich. Obecność agentki Norwega na meczu z Bragą wzbudziła emocje, jednak okazuje się, że bezpodstawnie.

IMAGO / Cover-Images Na zdjęciu: Haaland (Real - City)

Erling Haaland bez wątpienia pozostaje na celowniku Realu Maryt

Agentka Norwega pojawiła się na trybunach podczas meczu Real – Braga

Czy to oznacza rozpoczęcie negocjacji z Królewskimi? Na razie nic na to nie wskazuje

Haaland i Real Madryt? Na razie bez rozmów

Rafaela Pimenta, której swoje interesy powierzył Erling Haaland, pojawiła się na trybunach Santiago Bernabeu podczas spotkania Real Madryt – Braga. Jej obecność wzbudziła spore poruszenie. Czy jej wizyta w stolicy Hiszpanii oznacza “coś więcej”? Może właśnie przyjechała po to, by porozmawiać z Florentino Perezem na temat przenosin swojego klienta do Królewskich?

Jednak w rozmowie z El Chiringuito TV Pimenta szybko zdementowała plotki o sugerujące negocjacje w sprawie transferu gwiazdy Manchesteru City:

– Byłam tutaj z Maxwellem i Estebanem Granero, byłam już tutaj na meczu Real – City w poprzednim roku. Rozmowy z Florentino Perezem na temat Erlinga Haalanda? Nie, nie, nie, nic takiego nie miało miejsca.

Los Blancos aktualnie koncentrują się na pozyskaniu Kyliana Mpabbe, chociaż próbują sprawiać inne wrażenie. Jednak bez wątpienia nie zapomnieli o norweskim snajperze City.