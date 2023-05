Alphonso Davies i Bayern są związani kontraktem do 2025 roku. Przedłużenie umowy jest niepewne, co może wykorzystać Real Madryt, podaje Relevo.

Alphonso Davies

Alphonso Davies łączony jest z transferem do Realu

Do sytuacji swojego klienta odniósł się agent Kanadyjczyka

Kontrakt lewego obrońcy wygasa w 2025 roku

Bayern straci swoją gwiazdę? Agent nie gryzł się w język

Bayern rozstał się ze swoim prezesem i dyrektorem sportowych. W Monachium panuje aktualnie spory chaos organizacyjny, co martwi agenta jednej z gwiazd mistrza Niemiec.

– Wydaje mi się, że panuje zbyt duża niestabilność i niepewność, co do kierunku, w jakim zmierza klub. Może będzie lepiej, jeżeli poczekamy do 2024 roku i zobaczymy, jak rozwinie się sytuacja w klubie, zanim przejdziemy do omawiania nowego kontraktu – mówi agent Alphonso Daviesa.

Kanadyjczyk ma kontrakt z Bayernem do 2025 roku. Piłkarzem interesuje się Real, który chce wzmocnić lewą obronę. W Madrycie nie planują jednak płacić 70 milionów za Daviesa, któremu zostały dwa lata kontraktu. Klub może natomiast wykonać ruch w następne lato.