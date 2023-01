fot. PressFocus Na zdjęciu: Adrian Gryszkiewicz

Raków Częstochowa sfinalizował transfer definitywny Adriana Gryszkiewicza, który jesienią był związany z niemieckim drugoligowcem. Lewonożny obrońca podpisał kontrakt do 30 czerwca 2026 roku z opcją przedłużenia o kolejne dwanaście miesięcy.

Raków Częstochowa sfinalizował drugi zimowy transfer

Do zespołu trafił 23-letni Adrian Gryszkiewicz

Jesienią obrońca rozegrał jedno spotkanie w barwach drugoligowego SC Paderborn

Gryszkiewicz wraca po nieudanych podbojach

Raków Częstochowa ma za sobą pierwsze zimowe wzmocnienie. Kilka dni temu do zespołu trafił Jean Carlos, który występował dotychczas w barwach Pogoni Szczecin. Teraz lider Ekstraklasy sfinalizował drugi transfer.

We wtorek ogłoszono pozyskanie Adriana Gryszkiewicza, który przeniósł się do Częstochowy na zasadach transferu definitywnego. Jesienią grał on dla niemieckiego drugoligowca, gdzie latem trafił z Górnika Zabrze. Dla SC Paderborn rozegrał tylko jedno spotkanie w rozgrywkach Pucharu Niemiec.

23-latek podpisał kontrakt do 30 czerwca 2026 roku z opcją przedłużenia o kolejne dwanaście miesięcy. Nie jest to transfer, po którym kibicom opadną szczęki, natomiast Raków już niejednokrotnie udowodnił, że potrafi odbudowywać skreślonych zawodników.

– Adrian jest lewonożnym zawodnikiem, pasującym do profilu obrońcy, którego szukaliśmy. Obserwowaliśmy go od dłuższego czasu i chcieliśmy sprowadzić już latem. Ma za sobą trudne pół roku w Paderborn, kiedy nie mógł liczyć na regularną grę. Wierzymy jednak, że w Rakowie rozwinie skrzydła – mówi dyrektor sportowy Rakowa Robert Graf.

Gryszkiewicz ma na swoim koncie 81 występów w Ekstraklasie, w tracie których udało mu się raz trafić do siatki.

