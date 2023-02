fot. PressFocus Na zdjęciu: Andrea Agnelli

Andrea Agnelli wciąż jest żywo zainteresowany utworzeniem Superligi

Były prezydent Juventusu udzielił ostatnio wywiadu De Telegraaf

Włoch w swojej wypowiedzi nawiązał do polskiego wątku

“Czy polski klub nie ma prawa do sukcesu?”

Andrea Agnelli w grudniu zrezygnował z funkcji prezydenta Juventusu. Tajemnica poliszynela jest, że zdecydowały o tym kwestie związane z kreatywną księgowością, która miała miejsce w klubie z Turynu. Były sternik Starej Damy podzielił się natomiast swoim zdaniem w sprawie powstania konkurencyjnych rozgrywek dla Ligi Mistrzów.

– Jest to konieczne, ponieważ jeśli wszystko pozostanie przewidywalne, tak jak jest teraz, społeczeństwo odejdzie od piłki nożnej. Czy Holandia nadal będzie oglądać międzynarodową piłkę nożną, jeśli Ajax, Feyenoord lub PSV nigdy nie będą miały szansy na zwycięstwo lub walki o zwycięstwo? – pytał retorycznie Agnelli w rozmowie z De Telegraaf.

– Stąd pomysł na nową europejską ligę z wieloma dywizjami i systemem awansów i spadków. Równe warunki dla klubów. Musimy pomyśleć o sześćdziesięciu czy osiemdziesięciu klubach w całej Europie. Z moim 13-letnim doświadczeniem w branży piłkarskiej i wiedząc, jak to wszystko działa, zebrałem pomysły i stwierdziłem, że nadszedł czas na bardziej sprawiedliwe ligi – przekonywał Włoch.

– W Europie największe rynki otrzymują również najwięcej miejsc w Lidze Mistrzów, a tym samym największe przychody. Jeśli więc obecny system zostanie utrzymany, przepaść między angielskimi i hiszpańskimi klubami a resztą będzie tylko rosła. Może z wyjątkiem PSG i Bayernu Monachium – mówił Agnelli.

– Zamiast tego powinniśmy dążyć do sportowej demokracji. Czy polski klub nie ma prawa do sukcesu? Czy polskim kibicom brakuje pasji do piłki nożnej? – powiedział Włoch.

