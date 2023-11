Rocchi uważa, że kibice powinni zaakceptować błędy sędziowskie w futbolu

IMAGO / Daniele Buffa Na zdjęciu: Gianluca Rocchi

Gianluca Rocchi regularnie pojawia się w tym sezonie we włoskiej telewizji DAZN. Prezentuje cotygodniowe podsumowanie kontrowersyjnych decyzji sędziów z poprzedniej rundy Serie A i przy okazji wyjaśnia, dlaczego dokonano pewnych wyborów. Ma nadzieję, że pomoże to fanom, a także zawodnikom i trenerom zrozumieć interpretację niektórych decyzji.

– W innych dyscyplinach sportowych sędziowie nie są tak obrażani i krytykowani jak w futbolu. Byłoby wspaniale zobaczyć, jak kibice na stadionie oklaskują arbitra, tak jak kilka dni temu fani kibicowali sędziemu w meczu tenisowym – przyznał Rocchi.

– Technologia rozwija się szybko, ale wszystko zależy od tego, jak jesteśmy przygotowani na zaakceptowanie błędu. Są kraje, w których technologia jest bardziej rozwinięta, a błędów sędziowskich jest więcej. Ludzie muszą zrozumieć, że to część futbolu – dodał.

Rocchi zabrał głos również na temat technologii VAR, która często budzi kontrowersje. – To zależy od tego, jak jest używany. Jeśli rozumiesz filozofię, która się za nim kryje, jest to niezwykły instrument, sojusznik sędziego. Jeśli jednak potraktujesz to jako rywalizację i poczujesz, że VAR ma nad tobą kontrolę, upadniesz. VAR ma wspierać sędziego, nie może i nie powinien go zastępować.

