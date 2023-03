Federico Chiesa w poniedziałek poleciał do Austrii na konsultacje ze specjalistą od kontuzji kolan Christianem Finkiem. Strona "Sky Sports Italia” przekazuje pozytywne informacje z obozu piłkarza. Włoskiemu skrzydłowemu nic nie dolega.

PressFocus Na zdjęciu: Federico Chiesa

Wizyta Chiesy u austriackiego specjalisty

Skrzydłowy Juventusu nie ma poważnych problemów zdrowotnych

Kibice mogą ze spokojem czekać na powrót zawodnika do gry

Pozytywne informacje o stanie zdrowia Włocha

Federico Chiesa doznał drobnego urazu kolana w trakcie ostatniego spotkania ligowego z Interem. Tego samego kolana, które wykluczyło go z gry na prawie cały rok. Skrzydłowy Juventusu postanowił udać się do Austrii na spotkanie z Christianem Finkiem, który nadzorował jego operację i powrót do zdrowia. Całe szczęścia dla kibiców, wizyta u specjalisty nie potwierdziła ich obaw.

Strona “Sky Sports Italia” donosi, że po zerwanych więzadłach praktycznie nie ma już śladu, a drobny uraz kolana jest wynikiem czegoś innego. Włoscy kibice mieli słuszne obawy, ponieważ w ostatnich latach na własne oczy doświadczyli, jak dwukrotnie zerwane więzadła hamują rozwój piłkarzy. Mowa o Nicolo Zaniolo, który ma problem, aby wrócić do dawnej formy i jest cieniem samego siebie.

Wychowanek Fiorentiny rozegrał w obecnym sezonie 19 spotkań w koszulce Juventusu. Zdobył dwie bramki oraz zanotował cztery asysty. Na boisku pojawiał się głównie z ławki, ale już powoli przypomina tego samego piłkarza, który był rewelacją EURO 2020. Na ten moment nie wiadomo jaką decyzję podejmie sztab “Starej Damy”. Bardzo możliwe, że 25-latek nie znajdzie się w kadrze meczowej na ja bliższe spotkanie z Hellasem Verona.

