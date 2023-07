Po tym, co zobaczyłem w Mołdawii i po tym, co się czyta, że będzie strajk kibiców na Stadionie Narodowym, to Zieliński jest trochę między młotem a kowadłem. Będzie mu szalenie trudno odbudować dobre imię w tej kadrze. Takie, jakie ma w swoim ukochanym Napoli - mówi Piotr Czachowski dla "Przeglądu Sportowego".

IMAGO / Nicolò Campo Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Piotr Zieliński zostanie w SSC Napoli na kolejny sezon

Ostatnio powiedział o tym prezydent Lazio, które chciało pozyskać Polaka

Teraz o wyborze pomocnika wypowiedział się Piotr Czachowski, ekspert Eleven Sports

Dobry wybór Piotra Zielińskiego?

W ostatnim czasie bardzo dużo mówiło się, że w najbliższych tygodniach będziemy świadkami transferu Piotra Zielińskiego do Arabii Saudyjskiej lub też Lazio. Pomocnik Napoli i reprezentacji Polski miał być kuszony m.in. przez Al-Ahli. Ostatecznie jednak ma pozostać w Neapolu na kolejne sezony. Teraz taki wybór Polaka skomentował w rozmowie z “Przeglądem Sportowym” Piotr Czachowski, ekspert Eleven Sports.

– Na pewno wielkie słowa uznania należą się Piotrowi, że nie poszedł za wielkimi pieniędzmi. Wiemy przecież, ile proponowali mu Saudyjczycy: trzyletni kontrakt i zarobki na poziomie 36 milionów euro. To był szok, to zniewala każdego kibica. Na marginesie powiem, że to chyba już trochę za daleko powędrowało. Nie powinno tak być – mówi były reprezentant Polski i gracz Serie A.

– Po tym, co zobaczyłem w Mołdawii i po tym, co się czyta, że będzie strajk kibiców na Stadionie Narodowym, to Zieliński jest trochę między młotem a kowadłem. Będzie mu szalenie trudno odbudować dobre imię w tej kadrze. Takie, jakie ma w swoim ukochanym Napoli – dodał.

