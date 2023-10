IMAGO / ABACAPRESS Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Zieliński przeszedł długi proces otrzymania obywatelstwa włoskiegoi

W piątek otrzymał je na specjalnej ceremonii

Pomocnik gra we Włoszech nieprzerwanie od dwunastu lat

Zieliński otrzymał włoskie obywatelstwo

Dla Piotra Zielińskiego, który w ubiegłym roku zdał niezbędny egzamin przygotowawczy, proces uzyskania obywatelstwa włoskiego był dość długotrwały. Pomocnik Napoli mógł ubiegać się o obywatelstwo włoskie dwa lata temu, czyli dziesięć lat po swoim pierwszym przybyciu do Italii. Oprócz egzaminów pisemnych Zieliński, jak wszyscy, musiał także udowodnić, że biegle włada językiem włoskim.

Polski pomocnik ostatnie 12 lat spędził we Włoszech, gdzie jako 17-latek został sprowadzony przez Udinese, które, według Gianluki Di Marzio, wypatrzyło go na międzynarodowym turnieju młodzieżowym. Od tego momentu osiadł we włoskim futbolu na dobre. Spędził trzy lata w Udinese, z czego dwa w pierwszym składzie, a także był na dwuletnim wypożyczeniu w Empoli, zanim w 2016 roku trafił do Napoli.

Od tego czasu rozegrał 338 meczów w barwach Azzurrich, w tym 260 w Serie A, zdobywając w nich 50 bramek.

