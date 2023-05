"Chciałbym nadal grać w Napoli" - mówi Piotr Zieliński w rozmowie ze Sky Sport Italia. Pomocnik reprezentacji Polski ma jeszcze rok umowy z klubem spod Wezuwiusza, ale cały czas łączony jest z przenosinami do innej drużyny.

PressFocus Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Piotr Zieliński skomentował swoją przyszłość

Pomocnik reprezentacji Polski i Napoli stwierdził, że jest szczęśliwy w drużynie mistrza Włoch

Polak ma jeszcze rok umowy, wcześniej łączony był z wieloma klubami

“To zaszczyt, chciałbym tu zostać”

Co jakiś czas wraca temat potencjalnego transferu Piotra Zielińskiego do jeszcze lepszego klubu niż obecnie. Klasycznym przykładem jest Liverpool i Jurgen Klopp, który jest wielkim fanem Polaka. Problem jednak w tym, że Zieliński był przymierzany do “The Reds” już kilkukrotnie. Nie inaczej było w ostatnim czasie, gdzie na kanwie sukcesu Napoli, piłkarz miał wywalczyć transfer. Teraz jednak sam zainteresowany komentuje swoją sytuację.

– Mamy jeszcze rok umowy. Po tym sezonie mój menedżer na pewno będzie rozmawiał z klubem i podejmiemy decyzję. Zawsze mówiłem, że jestem szczęśliwy w Neapolu i chciałbym zostać – przyznał Zieliński w rozmowie ze “Sky Sport Italia”.

– Triumf w Serie A to wielka rzecz dla klubu i miasta. Miałem kilka ofert z Premier League, to była moja intuicja i czułem, że chcę zostać – dodał Polak dla “DAZN”.

– Chciałbym nadal grać w Napoli, zespół radzi sobie dobrze. To zaszczyt, jestem w Neapolu od siedmiu lat i opaska kapitana to piękna rzecz. To wielka odpowiedzialność i czuję ją. Staram się jej sprostać na boisku – zakończył reprezentant Polski i pomocnik Napoli.

