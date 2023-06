Piotr Zieliński w ostatnim czasie przeżywał rollercoaster emocji. Kilka tygodni temu celebrował radość po wygraniu mistrzostwa Serie A, co udało się SSC Napoli po raz pierwszy od 33 lat. Tymczasem we wtorkowy wieczór polski pomocnik zaliczył największą porażkę w historii polskiej piłki nożnej. Tymczasem nowe wieści na temat przyszłości zawodnika przekazało Corriere dello Sport.

fot. Imago / Franco Romano Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Piotr Zieliński trafił do SSC Napoli w 2016 roku

Corriere dello Sport przekonuje, że polski pomocnik otrzymał propozycję nowego kontraktu

29-latek wciąż nie podjął ostatecznej decyzji

Napoli powoli traci cierpliwość

Piotr Zieliński ma kontrakt ważny z SSC Napoli do końca czerwca 2024 roku. Tym samym ostatnio nie brakuje spekulacji związanych z przyszłością reprezentanta Polski.

Corriere dello Sport przekonuje, że klub ze Stadio Diego Armando Maradona nie chce dłużej czekać na decyzję zawodnika, co może zwiastować zmianę pracodawcy przez Zielińskiego. Polski piłkarz nie potrafi dojść do porozumienia w sprawie nowego kontraktu, a wiadomo, że chętne na pozyskanie piłkarza jest Lazio, gdzie trenerem jest Maurizio Sarri.

Jasne jest, że Zieliński otrzymał propozycję nowej umowy od Napoli. W każdym razie żadne informacje w tej sprawie jeszcze nie wyciekły do mediów. Ma być to jednak ostatnia propozycja ze strony władz Partenopeich dla piłkarza. Jeśli Zieliński na nią nie przystanie, to najpewniej latem zmieni klub.

