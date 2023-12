IMAGO / Fotoagenzia Na zdjęciu: Piłkarze Frosinone

Frosinone rozbiło Napoli w Pucharze Włoch

Ekipa z Lacjum odpowiedział na słowa De Laurentisa

Prezydent Napoli zarzucił Frosinone nieudolną grę w Serie A

Frosinone zemściło się na Napoli za oburzające słowa De Laurentisa

To była historyczna noc dla Frosinone. Gialloblu we wtorek po raz pierwszy w historii awansowali do 1/8 finału Pucharu Włoch po zwycięstwie w wyjazdowym meczu z Napoli aż 4:0.

Media postanowiły przy tej okazji przypomnieć słowa De Laurentisa, które kilka lat temu odbiły się szerokim echem na Półwyspie Apenińskim. – Dlaczego takie kluby, jak Frosinone miałyby występować w Serie A, otrzymać kawałek tortu, jeśli następnie i tak zostaną zdegradowane z powrotem do trzeciej ligi? – przyznał wtedy prezydent Napoli. Włoscy dziennikarze piszą o niezwykle udanej zemście w wykonaniu Frosinone, które wręcz skompromitowało obecnego mistrza Włoch.

To trzeci sezon Frosinone w Serie A. Gdy poprzednie dwa razy awansowali do najwyższej klasy rozgrywkowej Włoch, po jednym sezonie od razu spadali. Jednak tym razem może być inaczej. Frosinone ma siedem punktów przewagi nad strefą spadkową, a ich gra wygląda całkiem obiecująco.

