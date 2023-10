Zdaniem Sky Sports Arkadiusz Milik znajdzie się w wyjściowym składzie Juventusu na niedzielny mecz z Milanem. Polski napastnik zdobył dwie bramki w dwóch ostatnich spotkaniach Starej Damy, choć wpływ na to ma również uraz Federico Chiesy.

IMAGO / Federico Tardito Na zdjęciu: Arkadiusz Milik

Tylko jeden mecz Milika w wyjściowym składzie

Sky Sport przewiduje, że Polak drugą szansę otrzyma w meczu z Milanem

Stworzy duet napastników z Vlahoviciem

Milik w wyjściowym składzie na Milan

Arkadiusz Milik tylko raz zagrał w Juventusie od pierwszej minuty w tym sezonie. Miało to miejsce pod koniec września w pojedynku z Lecce, a polski napastnik przesądził o wygranej Starej Damy 1:0. Następnie w powodu urazu opuścił pojedynek z Atalantą.

Wiele wskazywało na to, że Milik od początku zagra również przeciwko Torino podczas nieobecności Chiesy i Vlahovicia, ale Allegri ostatecznie zdecydował się na inne rozwiązanie. Reprezentant Polski na placu gry pojawił się tuż po przerwie, a w 64. minucie wpisał się na listę strzelców.

W niedzielę Juventus uda się do Mediolanu, by o ligowe punkty rywalizować na San Siro z Milanem. Milik nie zachwycił w ostatnich meczach reprezentacji Polski, a wielu krytykowało jego grę, jednak Sky Sports przewiduje, że napastnik po raz drugi w tym sezonie dostanie szansę gry od pierwszej minuty i stworzy duet razem z Vlahoviciem. Polak otrzyma szansę od Allegriego jednak głównie dlatego, że wciąż do pełni sił nie wrócił Federico Chiesa.

Zobacz również: Wielki hit Ekstraklasy we Wrocławiu. “Legia ponownie wypełnia stadion”