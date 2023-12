W ostatnim meczu Serie A w tym roku Juventus na własnym stadionie mierzy się z AS Romą. W pierwszych minutach drugiej połowy Adrien Rabiot zdobył bramkę otwierającą wynik meczu. Wspaniałą asystą popisał się Dusan Vlahović.

Imago / Giuseppe Maffia Na zdjęciu: Dusan Vlahović

Juventus na własnym stadionie podejmuje AS Romę w meczu 18. kolejki włoskiej Serie A

Na początku drugiej połowy Stara Dama objęła prowadzenie w meczu

Wspaniałą asystą popisał się Dusan Vlahović

Piękna asysta Vlahovicia. Rabiot wykorzystał podanie kolegi

Juventus w fantastycznym stylu rozpoczął drugą połowę meczu z AS Romą. Już dwie minuty po wznowieniu gry piłkę do siatki skierował Adrien Rabiot. Francuz wykorzystał wspaniałe podanie piętką od Dusana Vlahovicia i strzałem po krótki słupku pokonał bramkarza rzymian. Dla 28-latka było to 3 trafienie w rozgrywkach Serie A.

ALEŻ ASYSTA! 🤌😱



Dušan Vlahović → Adrien Rabiot! ⚽ Fenomenalnie to zrobili zawodnicy Starej Damy! 👏 #włoskarobota🇮🇹 pic.twitter.com/i48hNhAvb5 — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) December 30, 2023

