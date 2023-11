Imago / ZUMA Wire Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Wojciech Szczęsny zbliża się do zakończenia piłkarskiej kariery

Juventus planuje przedłużyć mu umowę do 2026 roku

Będzie to ostatni profesjonalny kontrakt w karierze reprezentanta Polski

Wojciech Szczęsny zakończy karierę w 2026 roku?

Od dawna Wojciech Szczęsny przypomina o zbliżającym się końcu swojej kariery. Polski bramkarz podkreśla za każdym razem, że przygodę z futbolem chciałby zakończyć w Turynie. Naprzeciw jego oczekiwaniom wydaję się wychodzić Juventus. Włoski klub według informacji z “La Gazzetta dello Sport” zamierza zaproponować Polakowi przedłużenie kontraktu. Nowa umowa miałaby obowiązywać do 2026 roku. Co więcej, 33-latek jest gotów znacznie zejść z pensji. Redukcja wynagrodzenia pomogłaby “Starej Damie” na zmniejszenie wydatków dotyczących wynagrodzeń piłkarzy. Obecnie reprezentant naszego kraju jest jednym z najlepiej zarabiających piłkarzy w Juventusie.

Do Turynu polski golkiper trafił w 2017 roku z Arsenalu Londyn. Jednak doświadczenie z gry na Półwyspie Apenińskim już posiadał. W latach 2015-2017 bronił barw AS Romy, do której był wypożyczony z angielskiego zespołu. W “Starej Damie” zagrał 295 spotkań, w których 95 razy zachowywał czyste konto. Z włoskim klubem sięgał trzykrotnie po Mistrzostwo Włoch. Do swojej kolekcji dodał również dwa triumfy w Pucharze oraz Superpucharze Włoch.