Włoskie media bezlitosne dla Polaka. “Teraz nigdy nie wychodzi do gry”

Arkadiusz Milik nie zaliczy ostatniego spotkania z Sassuolo do udanych. Polak po powrocie po kontuzji ma spory problem z odnalezieniem optymalnej formy. I tak też do tego podchodzą włoscy dziennikarze, którzy krytykują napastnika Juventusu.

PressFocus Na zdjęciu: Arkadiusz Milik

Juventus odniósł bolesną porażkę z Sassuolo (0:1)

Arkadiusz Milik nie wyróżniał się w tym meczu na tle kolegów z drużyny

Włoskie media krytycznie oceniły występ Polaka w niedzielnym spotkaniu

Słaba dyspozycja Milika zauważona przez włoskie media

Juventus w niedzielnym spotkaniu ligowym uległ na wyjeździe Sassuolo (0:1). Mecz na Mapei Stadium w wykonaniu podopiecznych Massimiliano Allegriego był bardzo słaby. Praktycznie żaden zawodnik nie wyróżniał się w tym starciu. Taki występ nie przemknął uwadze włoskim mediom, które skrytykowały postawę zawodników “Bianconerich”. Oberwało się również Arkadiuszowi Milikowi, który spędził na boisku 56 minut.

– Od wyleczenia kontuzji to nadal nie jest on. Wcześniej był cofniętym reżyserem z elegancją. Teraz nigdy nie wychodzi do gry -napisano w dzienniku “La Gazzetta dello Sport”

Arkadiusz Milik w koszulce Juventusu rozegrał już 30 spotkań. Polak zdobył osiem bramek oraz zanotował jedną asystę. Wkrótce władze “Bianconerich” podejmą decyzję odnośnie wykupu napastnika z Olympique Marsylia. Klub podjął już pierwsze rozmowy z agentem 67-krotnie reprezentanta naszego kraju.

Sprawdź także: Polski obrońca wyróżniony. Znalazł się w jedenastce kolejki Bundesligi