fot. PressFocus Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Juventus według najnowszych doniesień mediów może wkrótce zdecydować się na zmianę w klubie. W ekipie z Turynu zaczynają pojawiać się poważne wątpliwości związane z prowadzoną przez Massimiliano Allegriego drużyną.

Juventus w tej kampanii zaliczył kilka wpadek

La Gazzetta dello Sport sugeruje, że władze Starej Damy mogą zdecydować się na zmianę trenera

Massimiliano Allegrri ma umowę ważną z klubem do 2025 roku

Allegri na wylocie z Juventusu?

Juventus w czterech ostatnich meczach, licząc wszystkie rozgrywki, nie przegrał ani razu. Stara Dama zanotowała w tych spotkaniach trzy zwycięstwa i remis. Ostatnio wielokrotni mistrzowie Włoch nie potrafili pokonać FC Nantes (1:1).

Bianocneri nie zaczęli jednak dobrze sezonu pod wodzą Massimiliano Allegriego. Odnieśli zaledwie dwa zwycięstwa w siedmiu meczach ligowych. Tracili punkty w rywalizacjach z: Monzą, Salernitaną, Sampdorią oraz Fiorentiną.

Marna dyspozycja zawodników Juve przyczyniła się, że ekipa z Turynu stosunkowo szybko pożegnała się z rozgrywkami Ligi Mistrzów, bo już po fazie grupowej. Juventus musiał uznać wyższość takich ekip jak Benfica, czy PSG.

La Gazzetta dello Sport podaje natomiast, że coraz częściej w klubie z Turynu podejmowany jest temat przyszłości aktualnego trenera. Allegri ma kontrakt do 2025 roku. Niemniej pojawiają się głosy, że konkretni członkowie rady nadzorczej klubu nie są przekonani do zdolności Włocha do nadzorowania nowej ery w historii Juve.

55-latek nadal ma poparcie dyrektora generalnego Exor i głowy rodziny Agnelli, Johna Elkanna, a także dyrektora generalnego Maurizio Scanavino, ale w Turynie i tak jest poruszany temat zmiany szkoleniowca. Kłopotem mogą być jednak zarobki Allegriego, który może liczyć na dziewięć milionów euro netto na sezon.

